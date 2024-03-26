العراق يقسو على الفلبين ويتأهل لدور الحسم في التصفيات المزدوجة

وسجل أيمن حسين الهدف الأول عبر ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 14، ليضاعف أمير العماري نتيجة في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.وفي الدقيقة 36 عاد ايمن حسين ليسجل هدف الشخصي الثاني، والثالث لمنتخب العراق.أما الهدف الرابع، فقد جاء عند الدقيقة 61 من عمر المباراة بأقدام زيدان اقبال وهو أول أهداف المحترف في الدوري الهولندي على مستوى مبارياته الدولية مع أسود الرافدين.وسجل زيد تحسين الهدف الخامس في الدقيقة الـ77.ويعد هذا الانتصار الرابع على التوالي لمنتخب العراق، ليتصدر ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12، ضامناً بذلك تأهله للدور الثالث (الحاسم والأخير) من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027.أما الفلبين فقد تجمد رصيده عند نقطة وحيدة فقط، في المركز الأخير، بينما يحتل المنتخب الاندونيسي المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط وفيتنام ثالثاً برصيد 3 نقاط.