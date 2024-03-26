أول تعليق من كاساس بعد التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات المزدوجة

وقال كاساس، خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة، "قدمنا مباراةً جيدةً، و ساعدنا على تحقيق النتيجة الكبيرة هو تقدمنا المبكر في المباراة، عكس مباراتنا في البصرة التي تأخرنا في التسجيل بسبب التكتل الدفاعي، وإضاعة الفرص، و هكذا حال كرة القدم عندما تسجل في وقتٍ مبكرٍ تسهل عليك الأمور.وعما إذا ما كانت الطائرة الخاصة و التخطيط المسبق للمنتخب الوطنيّ في الوصول المبكر إلى مانيلا قد ساهم في تقديم أداءٍ جيدٍ تكلل بالظفر بنقاط المباراة، أوضح كاساس: "نعم بكل تأكيدٍ كلما توفرت سبل الراحة للمنتخب انعكسَ ذلك على أداء الفريق، و تحقيق النتائج الايجابية، إضافةً إلى أننا كنا متفهمين لوضعية المباراة سواء من الملعب أو الأجواء، فضلاً عن تعمدنا تغيير طريقة لعب الفريق ونهجه باعتمادنا على ثلاثة لاعبين ارتكاز مع متغيراتٍ في مناطق الثلث الوسطي و الهجومي".وأضاف، "نحن مع كل مباراةٍ نلعب بطريقةٍ معينة حسب قراءتنا للمنافسين، و هذا دليلٌ جيدٌ على قدرة لاعبينا في اللعب بكل الطرق".