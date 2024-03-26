أيمن حسين "سعيد" بهدفي اليوم: نتطلع بشغف للمرحلة المقبلة

وقال حسين في المؤتمر الصحافي، الذي اعقب مباراة العراق والفلبين، "اباركُ للجمهور العراقيّ الغالي الفوز الكبير، وأهنئ زملائي أيضاً بعد الأداءِ الجيدِ الذي قدمناه جميعنا في مباراة اليوم".وأضاف: "الفوزُ في مباراةِ اليوم كان مهماً، و ثلاث نقاط تؤهلنا مباشرةً لكأس آسيا والى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، والتي نتطلع إليها بشغفٍ لخوض غمارها، و أنا سعيدٌ بتسجيلي هدفين في مباراة اليوم منذ آخر ظهور لي في كأس آسيا، وبالرغم من حرماني من خوض مواجهة الذهاب إلا أن زميلي ميمي لم يقصر و قاد الفريقَ إلى الفوز، و هذا هو واقعُ حال منتخبنا، جميعنا في أتم الجاهزية، و لا يوجد فرقٌ بين لاعبٍ أو آخر".وحقق أسود الرافدين الفوز على الفلبين، بخمسة أهداف نظيفة، اليوم الثلاثاء، ليضمن تأهله للدور الثالث (الحاسم والأخير) من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027. فيما تم اختيار أيمن حسين أفضل لاعب في المباراة.