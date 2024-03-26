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دعما له لمواجهة العنصرية.. البرازيل تكافئ فينيسيوس أمام إسبانيا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مكافأة فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال المباراة الودية بين راقصي السامبا وإسبانيا المقرر لها، اليوم الثلاثاء.
وبحسب شبكة "جلوبو" البرازيلية، قرر الاتحاد البرازيلي أن "يكون فينيسيوس جونيور قائد راقصي السامبا أمام إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".
واتخذ الاتحاد البرازيلي هذا القرار لإدراكه أن فينيسيوس سيكون البطل الأول للمباراة التي تحمل شعار مكافحة العنصرية.
وستكون هذه المرة الأولى التي يشغل فيها فينيسيوس جونيور منصب قائد منتخب السيليساو.
ويُعاني البرازيلي فينيسيوس من الهجوم العنصري من الجماهير ضده في الملاعب الإسبانية في الفترة الماضية، وكان آخرها ضد أوساسونا حيث هتفت الجماهير قائلة: "الموت لفينيسيوس".
وسجل فينيسيوس هدفين خلال المباراة، وكان يذهب للاحتفال أمام جماهير أوساسونا للرد على هتافهم ضده.
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