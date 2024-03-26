في الانتقالات الصيفية.. برشلونة يدرس بيع 6 لاعبين

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، بوجود إمكانية لرحيل ستة لاعبين عن برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة تأمل في جمع 200 مليون يورو من بيع اللاعبين في الصيف المقبل، بهدف تعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يفكر في بيع جول كوندي وأندرياس كريستنسن أو أحدهما، في الصيف المقبل، حال وصول عرض مناسب.

وأضافت الصحيفة أيضا، أن برشلونة سيقوم بالاستغناء عن الثنائي العائد من الإعارة في الصيف، كليمنت لينجليت (أستون فيلا) وإريك جارسيا (جيرونا).

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة برشلونة تدرس بيع البرازيلي رافينيا، والذي يحظى باهتمام كبير من قبل أندية الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يرحب البارسا ببيعه إذا تلقى عرضا قيمته 100 مليون يورو.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتخذ برشلونة قرارا ببيع أنسو فاتي، عقب انتهاء فترة إعارته إلى برايتون، خاصة وأنه لم يظهر بشكل جيد في البريميرليج.