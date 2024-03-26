تحديد موعد رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن موعد رحيل الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن صفوف النادي الإنجليزي.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع السيتي، في صيف 2025.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن جوارديولا سيغادر ملعب الاتحاد عندما ينتهي عقده في صيف 2025.

وأضافت الصحيفة، أن مدرب بايرن ميونخ وبرشلونة السابق، سيحصل على راحة من التدريب مثل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد فترة طويلة قضاها في إنجلترا.

وحصد بيب جوارديولا 5 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى حصوله على لقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، و4 لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، ولقب وحيد لدوري أبطال أوروبا، ومثله لكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وكان كلوب قد أعلن نيته الرحيل عن تدريب ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري.