بعد الخسارة "غير المتوقعة" للبرتغال.. كريستيانو يهاجم الحكم الرابع (فيديو)

كريستيانو شارك أساسيا في تشكيل البرتغال، ولعب 90 دقيقة، لكنه عانى رفقة زملائه من خسارة مدوية بنتيجة (0-2).وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن رونالدو أثناء خروج من أرض الملعب عقب نهاية المباراة، ظهر وهو منزعج للغاية.وأضافت أنه عند تجاوز الحكم الرابع، أشار الدون بإشارة هجومية تجاهه، وذلك أثناء خروجه للنفق المؤدي لغرفة خلع الملابس.ويخوض المنتخب البرتغالي عدد من المباريات الودية ضمن تحضيراته لانطلاق بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، المقرر لها الصيف المقبل في ألمانيا.ويقع البرتعال في المجموعة السادسة التي تضم كل من التشيك، تركيا وجورجيا.