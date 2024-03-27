ميسي: حينما أشعر أنني عديم الفائدة لفريقي سوف أعتزل

وقاد ميسي منتخب بلاده للتويج بكأس العالم الأخيرة، وذلك بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.



وقال ميسي في تصريحات عبر بودكاست "Big Time"، مع الإعلامي عمرو أديب: "كانت بطولة استمتعت بها كثيرًا، كان شعورًا رائعًا بالنسبة لنا باستثناء الضربة القاضية التي تعرضنا لها في المباراة الأولى (الخسارة أمام السعودية) والأيام اللاحقة لها، أريد الاحتفاظ بتلك اللحظات، المكان والتوقيت، لحظة فوزنا باللقب ورفع الكأس".

وانتقل ميسي للحديث عن صدمة رحيله عن "البلوغرانا" في أغسطس 2021، بعد انتهاء عقده وفشله في التوصل إلى اتفاق مع النادي الكتالوني بشأن التجديد.وانضم ميسي بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان في خطوة مفاجئة، حيث قضى عامين مع الفريق الفرنسي قبل رحيله إلى إنتر ميامي.وأشار ميسي: "لم أكن مستعدًا لهذا التغيير".وأردف: "كل شيء كان سريعًا جدًا، اضطررت إلى التغيير بين ليلة وضحاها، حياتي ونقل مسكني وعائلتي، زوجتي وأبنائي، والتعرف على غرفة ملابس جديدة وطريقة لعب جديدة، ودوري جديد ومدينة جديدة".واستطرد: "التغيير كان صعبًا لأننا كنا نعيش في برشلونة طوال حياتنا، واستمتعنا حقًا بالتواجد هناك، كان تغييرًا لم نكن نبحث عنه، ودائمًا ما يكون الأمر صعبًا عندما لا تبحث عن الأمور، كان الأمر صعبًا في البداية".وأشار: "برشلونة دائمًا ما كان يعاملني بطريقة رائعة، وحقيقة القيام بما أحببته وفعل ذلك في برشلونة بالنسبة لي كان شيئًا مذهلًا، لذلك استمتعت كثيرًا هناك".وعن حلمه للمستقبل، أجاب النجم الأرجنتيني: "لم يعد لدي حلم محدد على المستوى الرياضي، لقد كنت محظوظًا بتحقيق كل شيء، لقد حققت كل شئ خلال مسيرتي".كما تحدث ميسي عن حفاظه على لياقته البدنية وروتينه اليومي، موضحا: "دائمًا ما حاولت أن أهتم بنفسي أكل جيدًا، أستريح وأقوم بالتدريبات الوقائية مع تقدم العمر ومع الوقت أدركت أن الأمر يصبح أكثر صعوبة في كل مرة وأنه يحتاج إلى مزيد من الرعاية لأن هناك المزيد والمزيد من المباريات، كمان أن خوض المباريات يتطلب الكثير من التمارين البدنية".وعما يجول في خاطره لفعله بعد الاعتزال، أجاب ميسي: "لم أفكر في ذلك بعد، أعرف أنه في اللحظة التي أشعر فيها أنني لم أعد قادرًا على الأداء ولم أعد قادرًا على تقديم فائدة لفريقي سأعتزل".