كروس يحسم مصيره مع ريال مدريد

ونشر خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، على حسابه بموقع "إكس": "كروس وافق على البقاء في ريال مدريد لعام آخر، ومن المقرر الاتفاق على عقد جديد حتى عام 2025".وأضاف: "تمت محادثات مباشرة بين كروس وريال مدريد، بشأن العقد الجديد، ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي، والإعلان بات وشيكا".وانضم كروس لصفوف ريال مدريد قبل 10 سنوات، قادما من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو.ونجح النجم الألماني في تحقيق كافة الألقاب المحلية والقارية الممكنة بقميص الميرنجي طوال تلك السنوات، وبات أحد الأساطير في تاريخ الملكي.