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ميسي يوجه رسالة للشعب السعودي

رياضة

2024-03-27 | 11:40
ميسي يوجه رسالة للشعب السعودي
المصدر:
وكالات
2,242 مشاهدة

وجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، رسالة شكر للشعب السعودي، ولكل محبيه ومتابعيه، بعد دعمهم ومساندتهم له.

وقال النجم الأرجنتيني خلال حوار مع الإعلامي عمرو أديب عبر "بودكاست - Big Time"،: "أود أن أشكر الجميع، أشكركم على كل المحبة، التي أتلقاها دائما كلما أتيت إلى السعودية، لم أزر المملكة لمرة واحدة فقط، لقد أتيحت لي الفرصة لزيارتها في السابق، وأود أن أزورها مرة أخرى لأتعرف أكثر على البلد وثقافته ومكانته الفريدة".

وتابع النجم الأرجنتيني، قائلا: "أشكركم دائما على حفاوة الاستقبال، أرسل لكم تحية كبيرة، أشعر دائما بالامتنان لجميع الأشخاص الّذي يحبوني، ومازالوا يتابعوني".

وعن موعد اعتزاله، قال: "كنت سأعتزل في حال لم نحقق لقب بطل كأس العالم، لم أفكر بماذا بعد الاعتزال، في اللحظة التي أشعر فيها بأنني لم أعد قادرا على الأداء وتقديم الفائدة لفريقي سأعتزل، كما قلت من قبل، أنا شخص شديد النقد الذاتي، وأنا أعرف متى ألعب جيدا ومتى ألعب بشكل سيء".

وقاد "البرغوث" الأرجنتيني منتخب بلاده للتويج بكأس العالم "قطر 2022"، على حساب المنتخب الفرنسي، وذلك بعد الفوز عليه بركلات الترجيح.

وأضاف ليونيل ميسي: "عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في العمر، بينما إذا كنت أشعر أنني بخير سأحاول الاستمرار دائما في هذه المنافسة، لأن هذا ما أحبه وما أجيده".

وقام ليونيل ميسي (36 عاما) بزيارة السعودية في أواخر كانون الثاني الماضي، خلال مشاركة ناديه إنتر ميامي في كأس موسم الرياض.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة السياحة السعودية تعيين اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 سفيرا لها.
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