فليك يقترب من تدريب برشلونة

اقترب هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، خطوة جديدة من الجلوس على مقعد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة.

وكان تشافي أكد رحيله عن تدريب برشلونة في الصيف المقبل، ويعد فليك أحد أبرز المرشحين لدى خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

ووفقا لـ"راديو كتالونيا"، أجرى فليك مؤخرا العديد من الاستفسارات التي تتعلق بتوليه مهمة مدرب البارسا في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن فليك أجرى استفسارات عن بيئة العمل داخل برشلونة وموظفي النادي، بالإضافة إلى استفساره عن أفضل حي يستطيع العيش فيه بالمدينة الكتالونية.

يذكر أن العديد من التقارير تؤكد أن لابورتا يحاول إقناع تشافي هيرنانديز بالتراجع عن قرار الرحيل، والبقاء مع برشلونة لموسم آخر.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب برشلونة أيضا، كلا من: روبرتو دي زيربي (برايتون) - توماس توخيل (بايرن ميونخ).