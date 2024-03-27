الأسبوع المقبل.. ريال مدريد على أعتاب تحصين نجميه

وكشفت تقارير، اليوم الأربعاء، أن توني كروس وافق على تجديد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2025.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيعلن ريال مدريد خلال الأسبوع المقبل تجديد عقد نجميه لوكاس فاسكيز وناتشو فيرنانديز.

وأوضحت أن مفاوضات التجديد مع اللاعبين تطورت سريعا وبشكل جيد، وسيعلن عنها ريال مدريد عقب خوض مباراة أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل، في الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن اللاعبين سيوقعان على عقد جديد مع الميرنجي حتى عام 2025، ويحظى القرار بموافقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أشاد بالأداء العالي الذي يقدمه اللاعبان.