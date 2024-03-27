مفاجأة تخص هالاند.. والده يظهر في برشلونة

ظهر آلفي، والد إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، بشكل مفاجئ، اليوم الأربعاء، في مدينة برشلونة.

وكانت صحيفتا "موندو ديبوتيفو" وسبورت" الكتالونيتين أكدتا، أمس الثلاثاء، أن هالاند بات الهدف الرئيسي لبرشلونة في صيف 2025، ضمن خطة الاستفادة من أرباح ملعب "كامب نو" الجديد، وعقب الاستغناء عن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، صورة ترصد تواجد والد هالاند في برشلونة، اليوم، أثناء تناول وجبة في مطعم "إل ناسيونال" المعروف بالمدينة الكتالونية.

وأشارت إلى أن صفقة هالاند قد تكون قنبلة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، من أجل الفوز في انتخابات النادي المقبلة.

يذكر أن عقد هالاند مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2027، لكنه يتضمن شرطا جزائيا أقل من 200 مليون يورو يسمح له بالانتقال إلى أندية خارج البريميرليج.

وسبق أن أجرى برشلونة محاولته الأولى لضم هالاند في 1 نيسان 2021، عندما سافر والده ووكيله الراحل مينو رايولا إلى برشلونة على متن طائرة خاصة لمعرفة المشروع الرياضي للنادي.

كما سافر تشافي هيرنانديز إلى ميونخ في آذار 2022، ليلتقي هالاند لاعب دورتموند وقتها، شخصيًا ويشرح له مشروعه.