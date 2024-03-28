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أكبر المؤيدين لغزو العراق.. وفاة السيناتور الأمريكي السابق "جو ليبرمان"

رياضة

2024-03-28 | 03:02
أكبر المؤيدين لغزو العراق.. وفاة السيناتور الأمريكي السابق &quot;جو ليبرمان&quot;
1,841 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

توفي السيناتور الأمريكي السابق والمرشح السابق لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي جو ليبرمان عن عمر ناهز 82 عاما بعد تعرضه لمضاعفات جراء تعثره في منزله، حسب أسرته.

وقالت أسرته في بيان أن "زوجته الحبيبة هداسا وأفراد أسرته كانوا معه عندما توفي.. لقد استمر حب السيناتور ليبرمان لله ولعائلته ولأمريكا طوال حياته وفي الخدمة من أجل الصالح العام".

وكان ليبرمان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2000 التي فاز بها الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي إل جور.

وفشل في محاولة الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2004 متأثرا بدعمه لحرب العراق.

ووفقاً لتقرير "سي إن إن" فقد كان ليبرمان مؤيداً بقوة للغزو الأميركي للعراق في عام 2003، مما أدى إلى صراع طويل الأمد، وهو ما عارضه العديد من زملائه الديمقراطيين.

وانتخب ليبرمان لعضوية مجلس الشيوخ للمرة الأولى في عام 1988. وخسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2006 لكنه احتفظ بمقعده بفوزه في الانتخابات العامة كمرشح مستقل.

وأيد ليبرمان السناتور الجمهوري جون مكين لمنصب الرئيس في خطاب ألقاه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عام 2008.
لكنه أيد لاحقا هيلاري كلينتون عام 2016 وجو بايدن عام 2020 في سباق الرئاسة، وكلاهما من الحزب الديمقراطي.

وتقاعد ليبرمان من مجلس الشيوخ في عام 2013 بعد أربع فترات مدة كل منها ست سنوات.
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