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لاعبان يجبران كاساس على التفكير بأسلوب الـ"Tiki Taka".. ماذا جرى؟
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أبدى مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، إعجابه بثنائي في صفوف "أسود الرافدين" بعد مباراتي الفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وضمن المنتخب العراقي، مقعده في كأس آسيا في المملكة العربية السعودية 2027 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026 بعد فوزه أمس الثلاثاء على الفلبين بنتيجة 5-0.
أبدى المدرب كاساس، إعجابه الكبير بثنائي العراق المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال والمحترف في صفوف هيرنيفين حسين علي، بعد المستويات التي قدمها الثنائي في مباراتي الفلبين ومساهمتهما بالأهداف بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
*كاساس يحلم بابتكار الـ"Tiki Taka" في منتخب العراق
وأخبر كاساس مساعديه بأنه منبهر بأداء إقبال وعلي وتحديدًا التمريرات الثنائية بين اللاعبين والتي تسببت بمشكلات كبيرة للمنتخب الفلبيني؛ إذ يريد كاساس أن يوسّع تجربة الثنائيات مع بقية اللاعبين ليكون لعب منتخب العراق وفق أسلوب الـ"Tiki Taka" تدريجيًا، رغم صعوبة الأمر.
كما ان زيدان إقبال يحظى بتقدير كبير من كاساس، رغم أنه يزجّ باللاعب كاحتياطي وليس أساسيًا، لكن في المرحلة المقبلة سيحظى بدقائق أكثر من اللعب وستكون مهامه في الثلث الهجومي، ليبقى قريبًا من المهاجمين، خاصة أن أسود الرافدين يفتقدون لصانع الألعاب ويعتمدون كثيرًا على الكرات العرضية من اللاعبين علي جاسم وإبراهيم بايش.
ويدرس كاساس تغيير دور حسين علي تدريجيًا ليكون أكثر جرأة هجوميًا، إذ يعمل المدرب على منحه الحرية في التحرك من خلال توظيف أحد لاعبي الوسط لتغطية مكانه في الهجمات المرتدة، وكاساس بدأ يقتنع بمستوى علي في خط الدفاع ولم تعد لديه أي ملاحظات بشأنه، بحسب winwin .
وغادر زيدان إقبال مع حسين علي، العاصمة الفلبينية مانيلا، ليعودا إلى هولندا والالتحاق بفريقي أوتريخت وهيرنيفين واستكمال مباريات الدوري الهولندي الممتاز.
ونجح زيدان إقبال في تسجيل أول أهدافه مع منتخب العراق ببصمه على الهدف الرابع، فيما كان حسين علي قريبًا من تسجيل أول أهدافه في المباراة أمام الفلبين في البصرة، لكنّ القائم حرمه من ذلك.
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