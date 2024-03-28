"يويفا" يكشف عن جوائز دوري ابطال أوروبا بشكله الجديد

وسيرتفع عدد المباريات التي سيخوضها كل نادي في الدور الأول، الذي سيقام بنظام المجموعات، حيث سيلعب كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، بواقع (4 على ملعب و4 خارجها).وستحصد الفرق الـ8 أعلى نقاط في مرحلة الدوري، من المركز الأول حتى الثامن، ستتأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب بالشكل الحالي، حتى الدور النهائي.وستلعب الفرق الـ16 التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 مباراتي ذهاب وإياب بحيث تتأهل منهم 8 فرق إلى دور الـ16 كذلك.وأكد الـ"يويفا" أن دوري أبطال أوروبا الجديد سيحظى بدعم مالي خاص، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في باريس.التغيير في شكل المنافسة من مرحلة المجموعات إلى دوري واحد، على طريقة منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، سيجلب معه اختلافات في الدخل، حيث سيحصل كل فريق من الفرق الـ36 المتأهلة لمرحلة الدوري العادية على مبلغ ثابت قدره 18.62 مليون يورو، وهو أعلى قليلا من أرباح مرحلة المجموعات الحالية التي يحصل فيها كل فريق على 15.5 مليون يورو عند المشاركة فقط.كما سيتم دفع مبلغ 2.1 مليون يورو في حالة الفوز في المباراة الواحدة، ومبلغ 700 ألف يورو في حال التعادل، وهو أقل إلى حد ما مما هو عليه الآن رغم ارتفاع عدد المباريات خلال الدور الأول من 6 إلى 8 لكل فريق.وسيكون من المهم الوصول إلى أعلى مستوى ممكن بين الفرق الـ36 من أجل الحصول على ربح إضافي، حيث سيحصل كل فريق على مبلغ مالي جديد بناء على المركز الذي سينهي فيه بجدول الترتيب النهائي.وسيحصل متذيل جدول الترتيب صاحب المركز الـ 36 على مبلغ 275 ألف يورو، على أن ترتفع قيمة المكافأة أكثر مع كل مركز متقدم لتصل إلى 10 ملايين يورو لصاحب المركز الأول.علاوة على ذلك، سيمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مكافأة قدرها 2 مليون يورو للفرق التي سوف تتمكن من التأهل من المرحلة الأولى بين المركز الأول والثامن والانتقال المباشر إلى مرحلة خروج المغلوب "دور الـ16"، بينما سيحصل تلك التي احتلت المراكز من التاسع إلى السادس عشر على جائزة إضافية قدرها مليون يورو.وستزداد هذه الإيرادات إلى حد بعيد مقارنة بالشكل الحالي لدوري أبطال أوروبا، فالأندية التي تتأهل إلى دور الـ16 ستحصل على 11 مليون يورو، وسيتم دفع 12.5 مليون يورو للتأهل للدور ربع النهائي، و15 مليوناً في حال الوصل إلى نصف النهائي.وسينال كل فريق يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا الجديد على 18.5 مليون يورو، وتم تخصيص مبلغ 6.5 مليون يورو أخرى للفريق المتوج بكأس البطولة، بزيادة 10 ملايين يورو عن الجوائز السابقة للفريق البطل، وهو ما يمثل زيادة بقدر 20٪ من الأرباح مقارنة بجوائز النسخ السابقة التي كان يحصل فيها الفريق المتوج على 20 مليون يورو، والآن المبلغ ارتفع إلى 25 مليونا.في دوري أبطال أوروبا القديم، ريال مدريد هو النادي الأكثر دخلاً بحوالي 91 مليون يورو، وبايرن ميونخ يتبعه مباشرة بـ87.2 مليون يورو، ثم مانشستر سيتي 87 مليون يورو، ثم الفريقان الإسبانيان الآخران برشلونة بـ82 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد بـ81.7 مليون يورو، لكن تلك الأموال سيتم تحسينها عندما تتحول البطولة لدوري مفتوح يلعب فيه كل فريق 8 مباريات.