الدوري الإسباني في خطر بسبب ميسي ورونالدو.. ماذا يحدث؟

ويتصدر الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفاً، حتى كتابة هذه السطور.ويعتبر رصيد 16 هدفاً هو أقل عدد أهداف في تاريخ الدوري الإسباني، رغم تبقي 9 جولات على نهاية الموسم الحالي.وفاز الأوروغواياني خورخي دا سيلفا لاعب ريال بلد الوليد في موسم 1983-1984، بلقب هداف الدوري الإسباني برصيد 17 هدفا، كأسوأ رصيد في تاريخ المسابقة على الإطلاق.وحقق كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مجموعة من الأرقام القياسية لهداف الدوري الإسباني خلال فترة منافستهما هناك، مع ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.ووصل ميسي إلى 50 هدفاً في موسم 2011-2012، بينما هز كريستيانو رونالدو الشباك 48 مرة خلال نسخة 2014-2015.ومنذ رحيل ميسي عن الدوري الإسباني في 2021، تراجع رصيد الأهداف التي يسجلها الفائز بلقب "البيتشيتي" لأقل من 30.وحقق الفرنسي كريم بنزيما بقميص ريال مدريد الجائزة في موسم 2021-2022 برصيد 27 هدفاً، ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة في الموسم الماضي (23).ويواجه بيلينغهام خطر تسجيل أقل عدد من الأهداف للاعب من ريال مدريد متوج بالجائزة على الإطلاق.وسجل إيمليانو بوتراغينيو 19 هدفاً لريال مدريد في موسم 1990-1991، ليصبح صاحب أقل رصيد من الأهداف في تاريخ هدافي الدوري الإسباني من "الملكي".ورغم البداية القوية لبيلينغهام، إلا أنه عانى في الفترة الأخيرة من غيابات عديدة بسبب الإصابات بما تسبب في خفض معدل أهدافه.