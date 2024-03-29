برشلونة يضع عينه على نجل أسطورته السابق

وكان الهدف الأساسي لبرشلونة لتدعيم محور الارتكاز، أمادو أونانا لاعب إيفرتون الإنجليزي، ولكن نظرا لسعره الضخم باتت الصفقة صعبة، والبديل الأرخص يمكن أن يكون كيفرين تورام من نيس الفرنسي.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تورام أحد البدائل التي وضعها ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، والذي يرتبط بعقد مع نيس حتى 2025.وحقق تورام تطورا هائلا في السنوات الماضية، وشارك صاحب الـ22 عاما مع المنتخب الفرنسي الأول الأسبوع الماضي لأول مرة في مسيرته.وكيفرين هو نجل النجم الفرنسي السابق ليليان تورام والذي سبق له اللعب بقميص الفريق الكتالوني، خلال مسيرته.