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هل يعود نيمار لبرشلونة؟.. تقرير يحسم الجدل

رياضة

2024-03-29 | 09:24
هل يعود نيمار لبرشلونة؟.. تقرير يحسم الجدل
1,296 مشاهدة

حسم تقرير صحفي إسباني، الجدل بشأن عودة البرازيلي نيمار نجم برشلونة السابق والهلال السعودي الحالي، إلى لصفوف البلوجرانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه لم يكن هناك أي اتصال بين برشلونة ووكلاء نيمار، رغم أن اللاعب البرازيلي زار النادي الكتالوني مؤخرا.

وكان نيمار على أعتاب العودة لبرشلونة الصيف الماضي، حيث تحدث وكلائه مع إدارة النادي الكتالوني، وتم البحث عن حل بانتقاله للدوري السعودي مع إمكانية إعارته للبارسا، ورفض الهلال الأمر بعد أن دفع ما يقرب من 100 مليون يورو لضم البرازيلي.

وأفادت "سبورت"، أن برشلونة يبحث بالفعل عن لاعب في مركز الجناح الأيسر، لكن اسم نيمار لم يتم طرحه في أي وقت.
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