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برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة بالماس
Alsumaria Tv
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تلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة بإصابة الحارس الدولي الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، خلال مران الفريق ظهر اليوم الجمعة، ضمن التحضيرات لمواجهة لاس بالماس، المقررة غدا السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن تير شتيجن تعرض للإصابة في ركبته، وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه.
وأضافت الصحيفة: "لم تتمكن وسائل الإعلام من متابعة المزيد من المران، لأن الدقائق ال15 المسموح بها للصحافة انتهت، وغادر الصحفيون التدريبات".
وكان تير شتيجن قد تعرض لإصابة طويلة، هذا الموسم، في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أبعدته عن المشاركة مع البلوجرانا حتى شهر فبراير/شباط.
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