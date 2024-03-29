كلوب يعلق على قرار ألونسو البقاء مع ليفركوزن: اتفهم قراره

وقال كلوب، خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول أمام برايتون، المقررة الأحد المقبل في البريميرليج: "يمكنني أن أتحدث عن كوني مدربًا شابًا في أحد الأندية وتحقيقي النجاح.. لقد فعلت الشيء نفسه تقريبًا (عندما بقي مع بوروسيا دورتموند)، ولم أندم على ذلك أبدًا".وأضاف: "يقوم تشابي بعمل رائع هناك، ومن الممكن أن يحافظ ليفركوزن على قوام الفريق.. أنا أفهم ما يريد فعله".وحول إصابات لاعبيه، قال: "كورتيس (جونز) يتدرب، بينما حصل إيبو (ابراهيما كوناتي) على يوم راحة إضافي.. لا شيء آخر".واستطرد: "سنعاين وضع روبرتسون يومًا بعد يوم.. لن يتدرب اليوم، لكن الأمر ليس سيئًا.. سينضم الشبان المصابون الآخرون ابتداءً من الأسبوع المقبل، خطوة بخطوة، وسنرى ماذا سنفعل بعد ذلك".وأردف: "واصل داروين (نونيز) إعادة التأهيل، حيث تدرب في اليوم الأول جزئيًا، ثم بشكل كامل".وبخصوص التحدي المقبل المتمثل في برايتون، قال كلوب: "سنسعى للحصول على النقاط الثلاث، هذا واضح.. لكننا نعلم مدى صعوبة الأمر أمام برايتون".وتابع: "روبرتو (دي زيربي) يقوم بعمل رائع هناك.. إنها مباراة مختلفة، لقد تحسن مستوانا على مدار 18 شهرًا، منذ أن لعبنا معهم للمرة الأولى (تحت قيادة دي زيربي)".وأضاف: "أعتقد أننا كنا أول خصم يواجه برايتون منذ وصول روبرتو، ولم يكن لدينا أي فكرة عما يمكن توقعه.. لقد كان مثيرا للإعجاب مدى السرعة التي تمكن بها (دي زيربي) من وضع الفريق في طريقه".واستكمل كلوب: "نحتاج إلى أجواء جيدة حقًا، وفهم المباراة أيضًا.. الأمر يتعلق بالاستحواذ، نحن بحاجة إلى الحصول على المزيد من الاستحواذ، مقارنةً بالمباريات الأخيرة ضدهم.. علينا أن نكسر إيقاعهم، سيكون هذا مثيرًا للاهتمام للغاية".