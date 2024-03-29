صلاح يحصل على الملايين دون لمس الكرة

وأصبح صلاح أحد أكبر نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى "آنفيلد" في صيف 2017، وأصبح المصري أيضا صاحب أعلى دخل في ليفربول في 2022، بعد توقيع عقد جعله يكسب ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.وحققت شركته التجارية "صلاح يو كيه كوميرشال" ربحا يزيد قليلا عن 5.4 مليون جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب، وفقا لأحدث وثيقة مالية للشركة – نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتأتي أحد أرباح صلاح بعد أن جمع 27 مليون جينه إسترليني من الصفقات التجارية في ثلاث سنوات فقط.وفي ايلول الماضي، حصل على 11 مليون جنيه إسترليني من الرعايات الشخصية مثل أديداس وأوبر وفودافون وبيبسي.