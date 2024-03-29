الأهلي المصري يضع قدما في نصف نهائي ابطال افريقيا

ووضع الأهلي قدما في نصف نهائي "بطولته المفضلة"، دوري أبطال إفريقيا، وانتصر بنتيجة 1-0، بفضل لاعبه الشاب أحمد نبيل كوكا، الذي سجل هدفه الأول بقميص الأهلي.وسيستضيف الأهلي نادي سيمبا في مباراة العودة بالقاهرة، يوم 5 نيسلن المقبل، حيث سيكفيه التعادل للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.يذكر أن ممثل العرب الثاني المتبقي في البطولة، الترجي التونسي، سيستضيف أسيك ميموساز الكوت ديفواري، مساء السبت.