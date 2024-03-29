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الأهلي المصري يضع قدما في نصف نهائي ابطال افريقيا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن الأهلي المصري من قطع نصف الطريق الى نصف نهائي ابطال افريقيا، بعد انتصار مهم، مساء الجمعة، في ذهاب ربع نهائي البطولة، خارج ملعبه، أمام سيمبا التنزاني.
ووضع الأهلي قدما في نصف نهائي "بطولته المفضلة"، دوري أبطال إفريقيا، وانتصر بنتيجة 1-0، بفضل لاعبه الشاب أحمد نبيل كوكا، الذي سجل هدفه الأول بقميص الأهلي.
وسيستضيف الأهلي نادي سيمبا في مباراة العودة بالقاهرة، يوم 5 نيسلن المقبل، حيث سيكفيه التعادل للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن ممثل العرب الثاني المتبقي في البطولة، الترجي التونسي، سيستضيف أسيك ميموساز الكوت ديفواري، مساء السبت.
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