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خارج حدود ملاعب كرة القدم.. صراع جديد بين ميسي ورونالدو

رياضة

2024-03-30 | 06:35
خارج حدود ملاعب كرة القدم.. صراع جديد بين ميسي ورونالدو
102 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي للدخول في منافسة جديدة مع غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، ولكن هذه المرة خارج إطار ملاعب كرة القدم.

وبحسب موقع "سبورت سكيدا"، فإن الأسطورة الأرجنتينية أعلن مؤخرًا عزمه إطلاق مشروب رياضي جديد، وذلك من خلال منشور خاص عبر حسابه الرسمي في إنستغرام.

وقال ليونيل ميسي: "أنا متحمس للغاية لإطلاق المشروب الرياضي الذي يغير قواعد اللعبة"، وهو المنتج الذي سيقدمه ميسي بالشراكة مع شركة المشروبات "وايت كلو".

وسيكون النجم الأرجنتيني في حاجة إلى منافسة رونالدو الموجود في هذا السوق، بعد إطلاقه منتجه الخاص (CR7 Drive)، بالشراكة مع شركة التغذية العملاقة "هيربالايف".

*منافسة أسطورية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو
سيطر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على قمة كرة القدم في العصر الأخير، وشهدت فترة وجودهما ضمن صفوف برشلونة وريال مدريد الإسبانيين إثارة كبيرة، ما وضع الثنائي في مصاف أفضل اللاعبين على مر التاريخ.

وشكلت المقارنة بين ميسي ورونالدو واحدة من أكثر الأسئلة إثارة وجدلًا في عالم كرة القدم، لكن فوز النجم الأرجنتيني بلقب مونديال قطر 2022 جعل الكثيرين يصفونه الأفضل على الإطلاق.

عاش ليونيل ميسي أفضل فتراته مع برشلونة، حيث رفع كأس دوري أبطال أوروبا 4 مرات، مع الفوز بالدوري الإسباني 10 مرات، قبل المغادرة صوب باريس سان جيرمان حيث لعب موسمين، ومنه إلى إنتر ميامي الأمريكي، ليتوج مسيرته الاحترافية بالفوز بالكرة الذهبية 8 مرات.

من ناحيته، بدأ كريستيانو رونالدو مسيرته مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد، ومنه إلى ريال مدريد عام 2009 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليعيش 9 مواسم تاريخية في سانتياغو برنابيو، قبل الانضمام إلى يوفنتوس عام 2018، ومنه عاد إلى مانشستر يونايتد عام 2021، ليغادر النادي في ظروف صعبة عام 2022، ويصدم العالم في مفاجأة كبرى بالانتقال إلى النصر السعودي.

جدير بالذكر أن ميسي ورونالدو يعززان من تواجدهما التجاري، في ظل اقتراب الثنائي من الأمتار الأخيرة في مسيرتهما الاحترافية، حيث يستعد النجم البرتغالي لافتتاح مطعمه الجديد في أبو ظبي، بالشراكة مع أسطورة التنس رافاييل نادال. 
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