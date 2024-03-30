ليفاندوفسكي يرد على عرض سعودي يتجاوز الـ100 مليون يورو

وذكرت تقارير إسبانية أن أحد أندية السعودية عرضت على ليفاندوفسكي منذ عدة أسابيع، الحصول على راتب يتجاوز الـ100 مليون يورو، نظير اللعب في دوري "روشن" للمحترفين لكرة القدم.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد رفض النجم البولندي العرض السعودي الذي يضاعف راتبه بـ3 مرات، مقررا البقاء مع برشلونة في الموسم المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن ليفاندفسكي لن يغير قراره بشأن الرحيل إلا في حالة حدوث مفاجأة كبيرة في علاقته مع برشلونة.وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البولندي أبلغ قراره بالفعل إلى وكيله بيني زهافي.وذكرت أن رحيل روبرت ليفاندوفسكي في الصيف قد يتسبب في كارثة حقيقية لبرشلونة بالموسم المقبل، لأن سعر بيعه قد يبلغ 40 مليون يورو فقط، وهو رقم لن يساعد الفريق الكتالوني على التعاقد مع أحد المهاجمين الكبار.ويحاول برشلونة تأجيل رحيل روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما) إلى صيف 2025، حيث يفضل الرئيس خوان لابورتا التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في هذا التوقيت.