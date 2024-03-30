تهديد لكلاسيكو ألمانيا.. شرطة ميونخ تعزز تواجدها

عززت شرطة مدينة ميونخ الألمانية تواجدها حول ملعب "أليانز أرينا"، حيث يستضيف بايرن ميونخ منافسه بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عقب تهديد من مشتبه به.

ونشر أحد مستخدمي منصة "إكس"، يقال إنه على صلة بتنظيم "داعش"، صورة للجماهير المتواجدة حول ملعب "أليانز أرينا" كهدف.

وقال متحدث باسم شرطة ميونخ، إن الشرطة وإدارة التحقيقات الجنائية الإقليمية، قاما بتقييم الصورة بشكل مختلف أمس الجمعة، وتوصلا إلى حقيقة أنه لا يوجد تهديد ملموس وخطير.

وأوضح المتحدث أن المباراة ستقام في وقت لاحق من اليوم السبت، مثلما خطط لها، وأن الأمر سيختلف فقط من حيث زيادة خدمة الطوارئ.

ولأهمية الحدث، تم وضع من 300 إلى 500 شخص في خدمة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم شرطة ميونخ إنه سيتم زيادة هذا العدد، دون تحديد رقم، من جانبه، قال بايرن ميونخ إنه دخل في محادثات مع الشرطة.