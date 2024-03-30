مفاجأة تخص مبابي قبل الكلاسيكو

لم يفقد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، الأمل في استمرار كيليان مبابي مع الفريق الفرنسي، رغم الجدل المثار بشأنه.

وقال إنريكي في مقابلة عبر قناة أمازون برايم اليوم السبت "لماذا تكون مواجهة مارسيليا هي الكلاسيكو الأخير لمبابي؟".

وأضاف المدرب الإسباني "لا زال لدي الأمل في أن يغير كيليان رأيه، فهو لم يعلن شيئا بعد، ومن الممكن أن يغير رأيه".

وأشار أيضا "دعونا نتخيل أننا فزنا بجميع الألقاب الأربعة هذا الموسم، ومبابي يقرر أن مكانه هو الاستمرار مع باريس".

وختم إنريكي تصريحاته "ولما لا يحدث ذلك؟ لننتظر ما سيجري في المستقبل".

واقترب باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري الفرنسي، وتأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا، ودور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

أما مبابي (25 عاما) فإن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري في 30 حزيران المقبل، ويتردد بقوة أنه يرفض تجديد عقده من أجل الرحيل لريال مدريد.