ميتروفيتش يزحف نحو عرش رونالدو

واصل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، زحفه نحو صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل صاحب ال 29 عاما، هدفين خلال الشوط الأول من مواجهة الزعيم أمام الشباب، ضمن الجولة 25 من عمر مسابقة دوري روشن.

ووصل ميتروفيتش إلى 22 هدفا، ليصبح على بعد هدف واحد من البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، صاحب الصدارة برصيد 23 هدفا.

ويأتي الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله قلب هجوم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 18 هدفا، بفارق هدفين عن تاليسكا جناح النصر الرابع بـ 16 هدفا.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز العاشر، برصيد 28 نقطة.