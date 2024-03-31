بعد التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.. "كتيبة كاساس" أمام مهمة صعبة

السومرية نيوز – رياضة



حدد النجم العراقي السابق أحمد خضير الملقب بـ"باجيو"، المعيار الحقيقي لتقييم مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس (50 عامًا)، في رحلته مع "أسود الرافدين".







أحمد خضير: نحن مع كاساس وتسعدنا انتصاراته

وقال خضير، إن "المنتخب العراقي هو منتخب البلد، ونحن مع خيسوس كاساس. حين تكون نتائج أسود الرافدين إيجابية ومقترنة بالأداء، الجميع سيكون داعمًا وسعيدًا بفوز المنتخب العراقي، والمضي قدمًا نحو الأمام، ولتحقيق الهدف الأهم بالتأهل إلى كأس العالم عام 2026"،



وأضاف خضير أن "المدربين والمحللين ينتقدون كاساس في الأمور الفنية، من أجل معالجتها في قادم الاستحقاقات. الجميع يعرف أن حلم الجماهير العراقية هو بلوغ المونديال، وهذا الأمر يتطلب دعم ومساندة جميع الجهات، كي يكون المنتخب العراقي في أفضل حالاته ويواصل تحقيق الانتصارات".



وأوضح "باجيو" أن "فرصة التأهل إلى كأس العالم مؤاتية اليوم، لأن الاتحاد الدولي خصص 8 مقاعد ونصف المقعد لقارة آسيا، والمنتخب العراقي من ضمن كبار القارة في ظل الدعم المعنوي الكبير الذي يتلقاه من قبل الاتحاد العراقي والحكومة العراقية، وبالتالي يجب أن يترجم هذا الدعم إلى أداء كبير على أرضية الملعب". ويقود كاساس المنتخب العراقي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعقد يستمر لغاية عام 2026، ومن ضمن أهداف العقد التأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.وقال خضير، إن "المنتخب العراقي هو منتخب البلد، ونحن مع خيسوس كاساس. حين تكون نتائج أسود الرافدين إيجابية ومقترنة بالأداء، الجميع سيكون داعمًا وسعيدًا بفوز المنتخب العراقي، والمضي قدمًا نحو الأمام، ولتحقيق الهدف الأهم بالتأهل إلى كأس العالم عام 2026"،وأضاف خضير أن "المدربين والمحللين ينتقدون كاساس في الأمور الفنية، من أجل معالجتها في قادم الاستحقاقات. الجميع يعرف أن حلم الجماهير العراقية هو بلوغ المونديال، وهذا الأمر يتطلب دعم ومساندة جميع الجهات، كي يكون المنتخب العراقي في أفضل حالاته ويواصل تحقيق الانتصارات".وأوضح "باجيو" أن "فرصة التأهل إلى كأس العالم مؤاتية اليوم، لأن الاتحاد الدولي خصص 8 مقاعد ونصف المقعد لقارة آسيا، والمنتخب العراقي من ضمن كبار القارة في ظل الدعم المعنوي الكبير الذي يتلقاه من قبل الاتحاد العراقي والحكومة العراقية، وبالتالي يجب أن يترجم هذا الدعم إلى أداء كبير على أرضية الملعب".

وأكمل اللاعب العراقي السابق أن "المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية المزدوجة لا يمكن أن تكون معيارًا لتقييم المدرب كاساس.. مستوى العراق وتصنيفه أعلى من إندونيسيا والفلبين وفيتنام، المرحلة المقبلة من التصفيات تمثل المعيار الحقيقي لتقييم كاساس والمنتخب العراقي، كونها المرحلة الأصعب والحاسمة لمصير العراق".



وتابع خضير تصريحاته قائلًا: "نحن داعمون لكاساس في ظل هذا الأداء للمنتخب العراقي والأسماء الموجودة فيه من لاعبين محترفين ومحليين، وحين ننتقد فإن الانتقاد يأتي لتجنب تكرار الأخطاء في المباريات الحاسمة، لأن العراق مقبل على مرحلة الخطأ فيها ممنوع، وقد يكلفه الخروج من التصفيات".



وعن رأيه بلاعبي المنتخب العراقي في مباراة الفلبين، أكد "باجيو" أن "اللاعب زيدان إقبال هو أكثر من جذب انتباهي في المباراة، هذا اللاعب سبق أن طالبنا بوجوده أساسيًّا كثيرًا، وهو أفضل لاعب في العراق حاليًّا ولديه القدرة على صناعة الفرص والاستلام والتسليم والتنظيم، وهو يحتاج إلى الدعم كي يستمر بالتألق".



وأتم "باجيو" حديثه قائلاً: "المهاجم أيمن حسين قيمة فنية كبيرة مع القوة الجوية والمنتخب العراقي، وهو يعيش حالة من التألق والتوهج.. صفاء هادي من أفضل اللاعبين في قطع الكرات ويحتاج إلى الاستمرارية باللعب الدولي، واللاعب إبراهيم بايش هو الجوكر بالنسبة إلي، لأنه يجيد اللعب في اليمين واليسار والدفاع والوسط والهجوم".



وضمن المنتخب العراقي التأهل إلى الجولة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد تصدره مجموعته في التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.