المرينجي يضع خطة جديدة لضم مرشح زيدان

وضعت إدارة ريال مدريد خطة جديدة من أجل التعاقد مع إحدى الصفقات التي رشحها زين الدين زيدان، أسطورة المرينجي، للانضمام إلى الملكي.

وذكرت العديد من التقارير أن ريال مدريد يضع ليني يورو، مدافع ليل، كخيار أول لدعم الخط الخلفي في الصيف المقبل.

وسبق أن كشفت بعض التقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سأل زيدان، عن رأيه في ليني يورو.

ورد زيزو، بحسب التقارير الصحفية، بشكل إيجابي عن اللاعب، ورشحه للانضمام إلى صفوف الملكي.

من جانبه كتب رامون ألفاريز، الصحفي ب"راديو ماركا" الإسباني، على حسابه بشبكة "إكس": "يدرس نادي ريال مدريد إمكانية التعاقد مع يورو في صيف 2024، ثم إعارته لمدة موسم واحد إلى صفوف ليل".

وأضاف: "وفقا لهذه الاستراتيجية، سيحصل ريال مدريد على الصفقة بسعر مخفض، كما سيتم تخفيف الازدحام المحتمل في دفاع ريال مدريد والناتج عن تجديد عقد ناتشو فيرنانديز".

يذكر أن عقد ليني يورو مع نادي ليل ينتهي في صيف 2025، ويحظى يورو أيضا باهتمام قوي من باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي، لذا يسعى الريال لضمان الصفقة مبكرا.