التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام بيلباو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، في إطار الجولة ال30 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم، غياب كل من: تيبو كورتوا، وديفيد ألابا، وفينيسيوس جونيور، بينما عاد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لأول مرة، عقب تعافيه من الإصابة. وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي: لونين - كارفاخال - ناتشو - ميندي - روديجر - فالفيردي - تشواميني - كروس - بيلينجهام - رودريجو جويس - إبراهيم دياز. يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني، برصيد 72 نقطة، متفوقا بـ5 نقاط على الوصيف برشلونة، الذي لعب مباراة أكثر.