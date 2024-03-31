لإقناعه بالاستمرار.. برشلونة يضغط على تشافي بسلاح أخير

قررت إدارة برشلونة اللجوء إلى سلاح أخير من أجل الضغط على تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، وإقناعه بالاستمرار لموسم آخر.

وكان تشافي أعلن قبل شهرين أنه سيرحل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، إدارة برشلونة تمطر تشافي بالطلبات للتراجع عن قراره منذ إعلان الرحيل، لكن المدرب لا يزال حتى هذه اللحظة متمسكا بموقفه.

وعلمت "ماركا" أن إدارة برشلونة ترى أنه في حالة الضغط على تشافي بقوة من خلال الجماهير ومطالبته عن طريقها بالبقاء، فإن المدرب قد يعيد التفكير في القرار.

وأشارت إلى أن الرئيس خوان لابورتا ونائبه رافا يوستي يعملان أيضا على تغيير تفكير تشافي ليبقى، وصرحا بذلك في لقاءات صحفية.

وأوضحت أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، سبق أن صرح أيضا بأنه لم يرغب في رحيل تشافي، وأنه يريد بقاءه على رأس مشروع طويل الأمد.

وكشفت أن اللاعبين في غرفة ملابس برشلونة يريدون أيضا بقاء تشافي، وسبق أن تحدث نجوم الفريق معه بشأن قرار الرحيل الذي اتخذه بشكل مفاجئ.

وأكدت "ماركا" أن إدارة برشلونة تحافظ على تفاؤلها حتى الآن بشأن بقاء تشافي، ولا يستبعدون أي شيء، خاصة أنهم يدركون حب تشافي المفرط للبارسا، وأنه إذا احتاج إليه النادي سيستجيب على الفور.