Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور من سامراء.. إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لإقناعه بالاستمرار.. برشلونة يضغط على تشافي بسلاح أخير

رياضة

2024-03-31 | 15:42
لإقناعه بالاستمرار.. برشلونة يضغط على تشافي بسلاح أخير
المصدر:
موقع كووورة
1,068 مشاهدة

قررت إدارة برشلونة اللجوء إلى سلاح أخير من أجل الضغط على تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، وإقناعه بالاستمرار لموسم آخر.

وكان تشافي أعلن قبل شهرين أنه سيرحل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم.
 
ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، إدارة برشلونة تمطر تشافي بالطلبات للتراجع عن قراره منذ إعلان الرحيل، لكن المدرب لا يزال حتى هذه اللحظة متمسكا بموقفه.
 
وعلمت "ماركا" أن إدارة برشلونة ترى أنه في حالة الضغط على تشافي بقوة من خلال الجماهير ومطالبته عن طريقها بالبقاء، فإن المدرب قد يعيد التفكير في القرار.
 
وأشارت إلى أن الرئيس خوان لابورتا ونائبه رافا يوستي يعملان أيضا على تغيير تفكير تشافي ليبقى، وصرحا بذلك في لقاءات صحفية.
 
وأوضحت أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، سبق أن صرح أيضا بأنه لم يرغب في رحيل تشافي، وأنه يريد بقاءه على رأس مشروع طويل الأمد.
 
وكشفت أن اللاعبين في غرفة ملابس برشلونة يريدون أيضا بقاء تشافي، وسبق أن تحدث نجوم الفريق معه بشأن قرار الرحيل الذي اتخذه بشكل مفاجئ.
 
وأكدت "ماركا" أن إدارة برشلونة تحافظ على تفاؤلها حتى الآن بشأن بقاء تشافي، ولا يستبعدون أي شيء، خاصة أنهم يدركون حب تشافي المفرط للبارسا، وأنه إذا احتاج إليه النادي سيستجيب على الفور.

>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
طقس العراق.. المحافظات ينتظرها &quot;عيد ممطر بغزارة&quot;
31.83%
02:42 | 2024-03-30
طقس العراق.. المحافظات ينتظرها "عيد ممطر بغزارة"
02:42 | 2024-03-30
محافظتان تعطلان الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل
18.02%
10:35 | 2024-03-30
محافظتان تعطلان الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل
10:35 | 2024-03-30
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد
16.13%
09:42 | 2024-03-31
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد
09:42 | 2024-03-31
&quot;العميد المتحرش&quot; في البصرة يقر بأفعاله.. إليك العقوبة الصادرة بحقه (وثيقة)
12.84%
05:20 | 2024-03-31
"العميد المتحرش" في البصرة يقر بأفعاله.. إليك العقوبة الصادرة بحقه (وثيقة)
05:20 | 2024-03-31
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار تواصل الانخفاض في العراق
10.8%
03:47 | 2024-03-30
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار تواصل الانخفاض في العراق
03:47 | 2024-03-30
التربية تحسم الجدل بشأن دوام الغد في بغداد
10.38%
13:18 | 2024-03-31
التربية تحسم الجدل بشأن دوام الغد في بغداد
13:18 | 2024-03-31
المزيد
نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

"قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت".. السومرية ترافق قدّاس عيد الفصح ببغداد
Play
"قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت".. السومرية ترافق قدّاس عيد الفصح ببغداد
03:27 | 2024-03-31
اشتباك أمام جامعة بابل.. الأمن يطارد سائق "تاهو" خطف طالبات ويقتله
Play
اشتباك أمام جامعة بابل.. الأمن يطارد سائق "تاهو" خطف طالبات ويقتله
09:39 | 2024-03-30
أشهرا الأكلات النجفية
Play
أشهرا الأكلات النجفية
05:14 | 2024-03-30
الدينار العراقي.. بين الصراع مع قوة الدولار والحفاظ على قيمته النقدية في الأسواق
Play
الدينار العراقي.. بين الصراع مع قوة الدولار والحفاظ على قيمته النقدية في الأسواق
09:39 | 2024-03-28
استياء شعبي من انبعاث الغازات في واسط
Play
استياء شعبي من انبعاث الغازات في واسط
07:46 | 2024-03-28
شنو تعرف عن أشهر أطباق كردستان؟
Play
شنو تعرف عن أشهر أطباق كردستان؟
05:01 | 2024-03-28
فساد وزارة النقل.. نواب يعربون عن استغرابهم من صمت الوزير
Play
فساد وزارة النقل.. نواب يعربون عن استغرابهم من صمت الوزير
02:56 | 2024-03-28
سكان البصرة يشيدون بالمشاريع الخدمية المنفذة
Play
سكان البصرة يشيدون بالمشاريع الخدمية المنفذة
17:34 | 2024-03-27
في البصرة.. تظاهرة ضد العمالة الأجنبية بالشركات العراقية (فيديو)
Play
في البصرة.. تظاهرة ضد العمالة الأجنبية بالشركات العراقية (فيديو)
16:27 | 2024-03-27
هل حظر تطبيق تيك توك يحلّ أزمة المحتوى الهابط؟
Play
هل حظر تطبيق تيك توك يحلّ أزمة المحتوى الهابط؟
05:05 | 2024-03-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.