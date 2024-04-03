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لديه لقب وحيد بمسيرته التدريبية.. من هو مدرب الزوراء الجديد "عصام حمد"؟

رياضة

2024-04-03 | 03:35
لديه لقب وحيد بمسيرته التدريبية.. من هو مدرب الزوراء الجديد &quot;عصام حمد&quot;؟
1,272 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

علق مدرب الزوراء الجديد، عصام حمد، على تسميته مدربًا لفريق النوارس خلفًا للمدرب المصري حسام البدري حتى نهاية الموسم الحالي من دوري نجوم العراق 2023-2024.

وسمّت إدارة نادي الزوراء المدير الفني حمد مدربًا لفريق النوارس خلفًا للمدرب المصري المستقيل حسام البدري، الذي رحل عن منصبه رسميًا أمس الثلاثاء.

*أول تعليق من عصام حمد بعد تولي تدريب الزوراء
وقال حمد، إن عودتي إلى الزوراء أمر مهم جداً لي وأنا سعيد للغاية بهذه العودة، لأن الأبيض هو بيتي، وجميع ذكرياتي كانت معه لاعبًا ومدربًا، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق النتائج الإيجابية".

وأضاف: "التجربة الحالية تختلف عن سابقاتها، الآن أنا قادم وطموحاتي كبيرة، الزوراء بإمكانه المنافسة إلى أبعد نقطة في دوري نجوم العراق وكذلك هو الحال في كأس العراق، سنحاول تصحيح بعض الأمور بدعم الإدارة وجماهير الفريق"، بحسب winwin.

وفي السياق ذاته أصدر نادي الزوراء بيانًا أكد فيه أن "الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، اجتمعت وقررت قبول استقالة الكابتن حسام البدري وكادره التدريبي مع تقديم الشكر والتقدير للبدري وكادره المساعد".

وأضاف بيان النوارس، أن الإدارة قررت تسمية كادرًا تدريبيًا جديدًا لقيادة الفريق في المتبقي من استحقاقات الموسم الكروي مؤلفًا من عصام حمد مدربًا وحسين عبد الواحد مساعدًا وهشام محمد مساعدًا وعلاء كاطع مدربًا للحراس".
حسام البدري يرفض الكشف عن سبب استقالته من تدريب الزوراء
ورفض المدرب حسام البدري الإفصاح عن سبب استقالته من تدريب النوارس واكتفى بالقول إن "الأسباب خاصة"، مؤكدًا أنه سيعود إلى القاهرة بعد غد الخميس.

وقاد البدري فريق النوارس منذ بداية الموسم الحالي في دوري نجوم العراق وحتى الجولة 20 من المسابقة، حيث يحتل الزوراء المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

من هو "عصام حمد"؟
عصام حمد سالم، لاعب كرة قدم عراقي معتزل وكان مركزه لاعب الوسط، لعب مع نادي التعاون القطري (الخور حالياً)، ونادي الكرخ والزوراء ومن مواليد عام 1973.

سبق للمدرب عصام حمد أن قاد النوارس في فترات متباعدة، إذ كانت البداية في موسم 2010 وبعدها عاد لتدريب النوارس في موسم 2016-2017 ليعود مرة أخرى لتدريب الزعيم في عام 2021.

ودرّب حمد عدة أندية عراقية أخرى مثل الكرخ وزاخو والطلبة وأمانة بغداد وهو مبتعد عن التدريب منذ آخر تجربة له مع النوارس في عام 2021.

ومن أبرز إنجازات المدرب عصام حمد مع الزوراء، هو تتويجه بلقب كأس العراق في موسم 2016-2017 وهو اللقب الوحيد في مسيرته التدريبية. 
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