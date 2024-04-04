قمة كروية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الليلة

تقام مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد في قمة الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports HD1، في تمام الساعة 10:15.يحتل فريق تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 40 نقطة، فيما يأتي فريق مان يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.يلعب البلوز تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مباراة اليوم، بحثًا عن العودة للانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد التعادل أمام بيرنلي 2-2 في الجولة الماضية.ويقدم تشيلسي واحد من أسوء مواسمه في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لعب 30 مباراة مقسمين ما بين 11 انتصارًا و7 تعادلات و10 هزائم وهو ما أطاح به إلي منطقة منتصف جدول مسابقة البريميرليج.ويواجه النادى اللندنى شبح الغياب عن المسابقات الأوروبية للموسم الثاني على التوالي بسبب وضعه الكارثي في جدول الدوري الإنجليزي هذا الموسم.ويغيب عن تشيلسي 7 لاعبين هم بن تشيلويل بسبب المرض، والسداسي كولويل ، فوفانا ، جيمس ، لافيا ، نكونكو ، ليزلي أوجوتشوكو بسبب مواصلة التأهيل على إصابتهم.تشيلسي ضد مان يونايتدفي المقابل، يستهدف مان يونايتد تحقيق الفوز على تشيلسي من أجل مواصلة الزحف نحو المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وملاحقة أستون فيلا وتوتنهام.وكان مان يونايتد قد تعادل مع برينتفورد 1-1 في الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي يوم 30 مارس الماضي.ويلعب اليونايتد مباراة تشيلسي بصفوفه مكتملة يتصدرها ماركوس راشفورد وجارناتشو وكاسيميرو ودالوت وأنتوني، بإستثناء هاري ماجواير التي لا تزال الشكوك تحوم حول لحاقه بقمة البريميرليج.