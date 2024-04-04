"نجوم العراق".. الزوراء يهزم الكهرباء ويقفز للمركز الثالث

تغلب فريق الزوراء، مساء اليوم الخميس، على نظيره الكهرباء في دوري نجوم العراق.



وسجل الزوراء هدفه الوحيد عن طريق كريستوفر في الشوط الأول من المباراة التي جرت على ملعب النوارس.

وبهذا الفوز يقفز الزوراء الذي لعب اليوم بقيادة مدربه الجديد عصام حمد الى المركز الثالث برصيد 34 نقطة، فيما بقي الكهرباء في المركز 12 برصيد 26 نقطة.