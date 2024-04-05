تكليف الحكم العراقي زيد ثامر لإدارة مباريات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية

السومرية نيوز – رياضة



كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الحكم الدولي زيد ثامر لقيادة مباريات نهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المُقبل.



وتقام منافساتُ نهائيات كأس آسيا للمُنتخباتِ الأولمبية في دولةِ قطر للفترة من 15 نيسان / أبريل الحالي حتى الرابع من أيار / مايو المُقبل بمشاركة 16 منتخباً.

