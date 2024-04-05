مدريد يكشف الستار عن سعر إبراهيم دياز

وذكرت الصحيفة أنه بشكل عام وفي حال قدوم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، فإن إبراهيم دياز سيفقد مكانه الأساسي بتشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.ووفقا لما نشرته الصحيفة الإسبانية، فإنه "مثلما اختار دياز تمثيل المغرب وترك منتخب إسبانيا وذلك لعدم المشاركة، فلنفس السبب يمكنه المطالبة بالرحيل عن ريال مدريد".ويعد دياز أحد أهم العناصر الموجودة في تشكيل النادي الملكي الموسم الحالي، وهو تعزيز هجومي هام لكارلو أنشيلوتي، الذي اعتمد عليه في كثير من الأحيان.وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد حدد قيمة 60 مليون يورو وذلك من أجل التفريط في خدمات لاعبه المغربي إبراهيم دياز، والذي حتى الآن لم يطلب الرحيل.والدولي المغربي لديه عقد يمتد حتى عام 2027، لكن راتبه في الفئة الأدنى بالفريق ويحتل المركز الـ19 بإجمالي يصل إلى 8 مليون يورو.ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم على ملعب "سانتياغو برنابيو".وعلى أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب الاتحاد معقل "السيتيزينس" الأربعاء 17 نيسان/ أبريل الجاري.