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الدوري السعودي.. الدوسري يتفوق على رونالدو ويتوج بجائزة أفضل هدف

رياضة

2024-04-05 | 10:04
الدوري السعودي.. الدوسري يتفوق على رونالدو ويتوج بجائزة أفضل هدف
494 مشاهدة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة، فوز نجم نادي الهلال، سالم الدوسري بجائزة أفضل هدف في الجولة 26، بعدما تفوق على قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو.

وطرحت الرابطة، استفتاء أمس الخميس للاختيار بين أهداف الدوسري في مرمى الأخدود، ورونالدو في شباك أبها، وفراس البريكان، مهاجم الأهلي، في ديربي الاتحاد.

وشارك في الاستفتاء 653.257 شخصا، فيما انحصرت المنافسة بين نجمي الهلال والنصر.

وحصل الدوسري في نهاية التصويت على 44.7 بالمئة من الأصوات، مقابل 44.1 لرونالدو، و11.2 للبريكان.

ويستعد الدوسري ورونالدو للمشاركة مع فريقيهما مساء اليوم الجمعة في منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري السعودي، حيث يلعب الهلال ضد الخليج والنصر مع ضمك.
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