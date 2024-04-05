بعد الخسارة من تشيلسي تين هاج: وقت دوري الابطال بدأ ينفذ

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن "شباك مانشستر يونايتد تلقت هدفين في الوقت بدل الضائع أمس الخميس، ليحسم تشيلسي فوزا دراميا 4-3 في ستامفورد بريدج".وتلقى مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، هدفا في الدقيقة 99 ليتعادل مع برينتفورد السبت الماضي.ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس حاليا بفارق 9 نقاط خلف توتنهام، صاحب المركز الخامس، مع تبقي 8 مباريات فقط على نهاية المسابقة.بينما يبتعد مانشستر يونايتد بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، الذي لعب مباراة أكثر من مانشستر يونايتد.وقال تن هاج، في تصريحات نقلتها الوكالة البريطانية: "هذا الأسبوع أهدرنا نقاطا في الوقت بدل الضائع".وأضاف: "أهدرنا 5 نقاط وهذا مكلف للغاية، لأن الناقط تصبح مكلفة للغاية لأن المباريات توشك على النهاية. نعلم هذا ويجب أن نلحق بهم".وتابع: "نحن نتأخر بعدد كثير من النقاط، سيكون من الصعب، ولكننا سنواصل القتال وفريقنا لديه شخصية".وأردف: "رأينا أمام تشيلسي أنهم يتمتعون بالمرونة، وسنكون حاضرين في القتال أمام ليفربول".وعند سؤاله عما إذا كان الفريق سيحتاج لتقديم أداء خاليا من الأخطاء لنهاية الموسم من أجل الوصول للمربع الذهبي، أوضح: "نعم، ولكن هذا ما قلته قبل مباراة تشيلسي. أعتقد ذلك".وأتم: "يجب أن أدير الفريق، لدينا مهارات، بعض اللاعبين العظماء، يمكننا أن نلعب في أعلى المستويات".