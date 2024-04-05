جوارديولا: خسارة ليفربول وارسنال لن تتحل مشاكلنا علينا الفوز والانتظار

وقال جوارديولا، خلال مؤتمر صحفي: "جودة الخصوم تحتم علينا القتال، وسنرى من سيتواجد في النهاية، أمل في ذلك (أن يفقد آرسنال وليفربول النقاط)، ولكن هذا لن يحل مشكلتنا إذا لم نقوم بعملنا، علينا الفوز بالمباريات المتبقية والانتظار".وعن كريستال بالاس، أوضح: "خصم صعب دائمًا، يملكون الجودة واللاعبين الجيدين والنظام، كما يتميزون بخط دفاع قوي ويتميزون أيضًا بالقوة البدنية، من الصعب دائمًا الذهاب إلى ملعب سيلهرست بارك".وعلق على سبب تألق فيل فودين التهديفي وعلاقة ذلك بانتقاله إلى العمق بصورة أكبر، فقال: "يمكنه اللعب في أكثر من مركز وقلت ذلك كثيرًا، وإذا أردت تسجيل الأهداف يجب عليك الاقتراب من منطقة الجزاء، وبالتالي عندما يتواجد في العمق سيسجل أهداف أكثر".وبالنظر إلى الجدولة المزدحمة بالمباريات، علق: "اعتدنا على ذلك، فذلك الأمر يحدث منذ سنوات، نتعامل مع الأمر ولا نستسلم، اعتدنا على اللعب كل 3 أيام بشكل شهري، الأمر ليس كما لو كنا نشارك بشكل حديث في المسابقات الأوروبية، اللاعبون يعرفون كيفية التعامل مع ذلك".وأتم: "سنواجه كريستال بالاس في الظهيرة يوم السبت، هذا أمر مثالي ويمنحنا المزيد من الوقت للتحضير لمباراة ريال مدريد والتعافي، بعدها سنخوض كأس الاتحاد يوم السبت، لا بأس، الأمر ليس عادلًا ولكن سنتعامل معه".