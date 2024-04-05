أيمن حسين يقود الجوية لتجاوز الطلبة في ديربي بغداد

تمكن نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، من الفوز على نادي الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 21 من دوري نجوم العراق.





وبهذا الفوز اصبح الجوية بالمركز الثاني برصيد 48 نقطة متساوي مع المتصدر الشرطة فيما بات الطلبة بالمركز السابع برصيد 31 نقطة.

وشهد ملعب المدينة الدولي مجريات المباراة التي انتهت بفوز الصقور بهدفين أحرزهما مهاجم المنتخب الوطني ايمن حسين، فيما سجل هدف الطلبة الوحيد اللاعب محمد سويعيد.وبهذا الفوز اصبح الجوية بالمركز الثاني برصيد 48 نقطة متساوي مع المتصدر الشرطة فيما بات الطلبة بالمركز السابع برصيد 31 نقطة.