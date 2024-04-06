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4 مواجهات في ختام الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق اليوم
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تقام يوم السبت، أربع مباريات في ختام منافسات الجولة 21 بدوري نجوم العراق لكرة القدم، تحتضنها بغداد والبصرة وزاخو.
ويستضيف ملعب الكرخ عند الساعة الثالثة عصراً، مباراة فريق الحدود مع ضيفه كربلاء.
وستقام ثلاث مباريات عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، أبرزها ديربي كردستان بين فريقي زاخو وضيفه دهوك، على ملعب الأول.
هذا ويحتضن ملعب الميناء مباراة أصحاب الأرض والجمهور فريق الميناء وضيفه الكرخ، في حين يلاقي فريق أربيل على ملعبه ضيفه القاسم.
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