صحيفة إسبانية تكشف سراً "سهل" انتقال كانسيلو إلى برشلونة

وانتقل كانسيلو من السيتي إلى برشلونة في الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تخلى كانسيلو عن مليوني يورو من راتبه، كي يتمكن من الانتقال إلى برشلونة بالميركاتو الصيفي الماضي.وأشارت إلى أن الصفقة كادت أن تتعطل في اليوم الأخير من الميركاتو، لأن برشلونة ليس لديه مساحة في فاتورة الرواتب لضم لاعبين جدد، قبل أن يقرر اللاعب البرتغالي التضحية بمليوني يورو.وأوضحت أن كانسيلو فعل ذلك، لأنه يحلم باللعب في برشلونة فقط، ودون ضمان من البارسا أنه سيجدد إعارته أو يحولها إلى شراء نهائي.وذكرت أن كانسيلو أحد أكثر اللاعبين التزاما في غرفة ملابس برشلونة، كما أنه أحد أكثر اللاعبين الذين يظهرون تركيزا أثناء خوض المباريات.