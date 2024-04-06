https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-485758-638480101431475274.jpeg
"مطرقة ثور".. لص يدخل الى معلب برشلونة لسرقته (فيديو)
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
شوهد أحد اللصوص وهو يتسلل إلى داخل موقع ملعب كامب نو، معقل فريق برشلونة الإسباني، ويقوم بسرقة شيء ما دون أن يلاحظه أحد.
ويغلق حالياً نادي برشلونة ملعب كامب نو، معقله الرئيسي، من أجل القيام بعض أعمال التطوير والبناء في جنباته، والتي ينتظر أن تمتد حتى 2026.
ويلعب فريق برشلونة مبارياته خلال الموسم الحالي على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
وذكر موقع "ذا أتلتيك" البريطاني في تقرير له أن أحد مقدمي المحتوى عبر موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي قد التقط فيديو من ملعب كامب نو للص.
نشر الرجل الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "تيك توك" والذي ظهر فيه شخص يرتدي خوذة صفراء يندمج مع العمال ولا يتعرف عليه الأمن.
ودخل هذا الشخص غير المعروف دون أن يتعرف عليه أحد، وكان يرتدي سروالاً أزرق وقام بأخذ مطرقة وهرب بها، بينما كان الآخرون مهتمين بأمور أخرى.
وتساءل صاحب الفيديو عبر موقع "تيك توك" عن السر الذي يجعل شخص كهذا يتسلل لموقع العمل في ملعب كامب نو دون أن يوقفه أي أحد.
ولن يهتم برشلونة بمسألة فقدان مطرقة في موقع البناء خاصة أنه سيكلف هذا المشروع أكثر من مليار يورو.
يذكر أن الافتتاح الجزئي لملعب كامب نو في حلته الجديدة سيكون في 2025 على أن يتم افتتاحه بشكل كلي في 2026.
>> انضم الى السومرية على واتساب