"مطرقة ثور".. لص يدخل الى معلب برشلونة لسرقته (فيديو)

شوهد أحد اللصوص وهو يتسلل إلى داخل موقع ملعب كامب نو، معقل فريق برشلونة الإسباني، ويقوم بسرقة شيء ما دون أن يلاحظه أحد.



ويغلق حالياً نادي برشلونة ملعب كامب نو، معقله الرئيسي، من أجل القيام بعض أعمال التطوير والبناء في جنباته، والتي ينتظر أن تمتد حتى 2026.



ويلعب فريق برشلونة مبارياته خلال الموسم الحالي على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.



وذكر موقع "ذا أتلتيك" البريطاني في تقرير له أن أحد مقدمي المحتوى عبر موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي قد التقط فيديو من ملعب كامب نو للص.



نشر الرجل الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "تيك توك" والذي ظهر فيه شخص يرتدي خوذة صفراء يندمج مع العمال ولا يتعرف عليه الأمن.