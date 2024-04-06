هل اقترب رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد؟

بنزيما يعاني مع الاتحاد منذ انتقاله إلى صفوفه بشكل مجاني في صيف 2023 قادما من ريال مدريد، حيث لم يزر شباك المنافسين منذ هدفه خلال الخسارة أمام الأهلي المصري 1-3 في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.بنزيما حاول الدفاع عن نفسه مؤخرا، حيث شدد على أن الصعوبات التي يواجهها لها عدة أسباب أبرزها اختلاف نوعية اللاعبين بين فريقي ريال مدريد والاتحاد، مؤكدا أنه يفتقد للمساندة في الملعب.ولم يتوقف بنزيما عند ذلك، بل أشار إلى أن كل الخيارات تبقى مفتوحة فيما يخص مستقبله مع "العميد" عقب نهاية الموسم.وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن بنزيما يقترب بشكل كبير من مغادرة الاتحاد في الصيف المقبل.وقال رومانو عبر مقطع فيديو: "طبقا لمصادري، فإن هناك إمكانية حقيقية لرؤية بنزيما خارج صفوف الاتحاد في الصيف المقبل".وأضاف: "بنزيما صرح بشكل واضح بأنه لا يستطيع لوحده قيادة الاتحاد للانتصارات، وأنه لا يتحمل بمفرده مسؤولية النتائج المخيبة لفريقه".ولا ينافس الاتحاد على أي لقب كبير هذا الموسم، وهو الذي فاز العام الماضي ببطولتي كأس السوبر السعودي والدوري المحلي.يذكر أن كريم بنزيما خاض 26 مباراة في مختلف المسابقات بقميص الاتحاد.وخلال هذه المباريات، اكتفى بنزيما (36 عاما) بتسجيل 12 هدفا وصناعة 8 فقط.