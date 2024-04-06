آرسنال يهزم برايتون ويزيح ليفربول عن الصدارة

تغلب فريق آرسنال على برايتون، ليحتل صدارة الدوري الإنجليزي "مؤقتا"، قبل موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد.



وحقق "المدفعجية" انتصارا كبيرا بنتيجة 3-0 في ملعب برايتون، بفضل أهداف من بوكايو ساكا وكاي هافيرتز ولياندرو تروسارد.

وتصدر آرسنال جدول الترتيب مؤقتا، ليزيد الضغوطات على ليفربول، الذي سيذهب لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد، في قمة الجولة.

وفي حال تعثر ليفربول، سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتشبث آرسنال بالصدارة، مع تبقي 7 مباريات فقط على النهاية.

يذكر أن آرسنال سيصب تركيزه الآن على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه مساء الثلاثاء عملاق الدوري الألماني بايرن ميونيخ، في ذهاب دور ربع النهائي.