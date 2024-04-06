قبل مواجهة برشلونة.. قرارات مفاجئة من إنريكي أبرزها مبابي

وقع لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على قرارات مفاجئة قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة ضد برشلونة.

ويلتقي سان جيرمان فريق برشلونة يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقرر إنريكي خوض لقاء كليرمون فوت، اليوم السبت، في الدوري الفرنسي بتشكيل أساسي غالبيته من البدلاء والعناصر الشابة بينما منح راحة للنجوم.

ويبدأ بي إس جي اللقاء بتشكيل يضم:

تيناس، سكرينيار، موكيلي، دانيلو، زاجي، أوجارتي، سولير، مايولو، كولو مواني، أسينسيو وجونسالو راموس.

البدلاء: دوناروما وحكيمي ومبابي وشقيقه إيثان، ماركينيوس، فابيان رويز، فيتينيا، وعثمان ديمبلي.

ويبدأ فريق كليرمون اللقاء بتشكيل يضم:

ندياي، ماتسيما، بيلمارد، كاوفريز، آليفيناه، بورجيس، كايتا، جاستان، ماجنين، تشام، وفيرجينيوس.

ويعتلي بي إس جي قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة بينما يتذيل كليرمون الترتيب برصيد 20 نقطة بعد مرور 27 جولة.