ميسي ينقذ إنتر ميامي من الهزيمة في الدوري الأميركي

السومرية نيوز – رياضة



تعادل إنترميامي الأمريكي بمشاركة ليونيل ميسي، في الشوط الثاني، مع نظيره كولورادو رابيدز، بهدفين لمثلهما ملعب تشيس "درايف بينك سابقا"، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.



وفي الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، أجرى إنترميامي تبديل اضطراري بنزول دييجو جوميز مكان ليوناردو كامبانا بسبب إصابه في ساقه.



وافتتح رافائيل نافارو لاعب كولورادو رابيدز، التسجيل في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، من ضربة جزاء سددها بقدمه اليمنى على يسار كالندر حارس مرمى إنترميامي.



*نزول ميسي في الدقيقة 46

وفي بداية الشوط الثاني، أجرى تاتا مارتينو، تبديلا بنزول ليونيل ميسي، بديلا عن لوسون سندرلاند في الدقيقة 46.



وشهدت الدقيقة 57، إحراز ميسي، أول أهدافه منذ غيابه عن المشاركة في أخر 4 مباريات بسبب الإصابة. من تسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء على إثر تمريرة حاسمة من فرانكو نيحري، لترتطم الكرة في القائم الأيمن لمرمى كولورادو رابيدز، وتتجاوز خط المرمى.