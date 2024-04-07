تفاصيل مشاركة المنتخب العراقي لكرة الصالات في نهائيات كأس آسيا

ويضم وفد منتخبنا كلاً من "يحيى زغير" رئيساً للوفد، ونائب رئيس الوفد "فراس بحر العلوم" ومدير المنتخب "علي عيسى"، والجهاز الفنيّ المكون من "ريكاردو كاميرا سوبرال" مدرباً وحسين عبد علي مساعداً للمُدرب، ومايكل جونتاس بورت مدرباً لحراس المرمى، وماريو ادوارد دي اولفر مدرباً للياقةِ البدنية، وحسين عبد الواحد محاسباً وهاشم هشام محسن مترجماً، وعدي صبار رابط منسقاً إعلامياً، ومحمد عامر لطيف مصوراً، و الدكتور قاسم محمد طبيباً وحبيب جبار كاظم ومحمد ولي معالجين، وطالب حسين هذال مديراً للتجهيزات، وسيف حسن حمود إدارياً، فضلاً عن اللاعبين (وليد خالد - حارث سعد - طارق زياد - حيدر مجيد - مهند عبد الهادي - مصطفى إحسان - غيث رياض - سالم فيصل - عباس فالح - محب الدين جمعة - سالم كاظم موات - علي شهاب - فهد ميثاق - والحراس محمد سامي، وزاهر مهدي وحسين أحمد ناصر).وأكدَ عضو الاتحاد رئيس الوفد يحيى زغير: إن اتحادَ الكرة لم يدخر جهداً لتهيئةِ فترةٍ تحضيريةٍ مثاليةٍ للمُنتخبِ الوطنيّ، إذ خضع المنتخبُ لمُعسكرٍ في المملكةِ المغربية، تخللته عدد من المبارياتِ التجريبيّة، فضلاً عن معسكرين داخليين في العاصمةِ بغداد، وهو ما وضعَ مدرب منتخبنا الوطنيّ البرازيلي ريكاردو كاميرا سوبرال أمامَ تصورٍ كاملٍ لكل اللاعبين، واختيار الأفضل قبيل الدخولِ في النهائياتِ القارية، مشيراً إلى: إن الآمالَ معقودةٌ، وبشكلٍ كبيرٍ، على لاعبينا لتقديمِ نُسخةٍ استثنائيةٍ، لاسيما أن اتحادَ كرة القدم نجحَ بتذليل المعوقاتِ، ووفر جميعَ سُبل نجاح هذه المشاركة.من جانبه، أوضح المديرُ الإداريّ للمُنتخبِ الوطني "علي عيسى" اكتمالَ جميع الأمور الإداريّة واللوجستيّة لسفر وفدِ منتخبنا، وتهيئة مواعيد وتوقيتات التدريباتِ وإقامة الوفد، وكل ما يخصُ الوفد بالتَنسيقِ مع اللجنةِ المُنظمة للبطولة.وستشهد البطولة مشاركة 16 منتخبا، تم توزيعها بين 4 مجموعات بنظام القرعة، إذ تضم المجموعة الأولى تايلند والصين وفيتنام وميانمار، ويتواجد فريقنا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الأخضر السعودي والكنغارو الأسترالي فضلا عن أوزبكستان، بينما يتنافس في المجموعة الثالثة اليابان وطاجيكستان وكوريا الجنوبية وقرغيزستان، في حين تتألف المجموعة الرابعة من إيران والكويت والبحرين وأفغانستان.واستعد وطني الصالات للمحفل القاري من خلال معسكره الداخلي الذي ضيفته قاعة نادي الجيش، وتضمن وحدات تدريبية مكثفة للوقوف على جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا، كما سبق له أن واجه المنتخب المغربي وديا في مباراتين منتصف آذار الماضي.