4 لاعبين تحت مجهر كاساس في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا

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ومع وصول المنتخب العراقي إلى الدوحة الأسبوع المقبل، فإن مدرب المنتخب العراقي الأول، الإسباني خيسوس كاساس، سيتوجه إلى العاصمة القطرية قادمًا من إسبانيا لمراقبة أربعة لاعبين، نُسلط الضوء عليهم في هذا التقرير.مدافع أولمبيك مالمو السويدي يوسف الإمام، سيكون أحد أبرز أهداف كاساس في بطولة آسيا تحت 23 عامًا بقطر، إذ يتطلع المدرب الإسباني إلى مراقبة اللاعب عن كثب تمهيدًا لضمه إلى المنتخب الأول.الإمام يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، ويمتلك طول قامة مناسبة وبنية جسمانية جيدة تؤهله للتطور مستقبلًا، خاصة أن المدرب الإسباني يراقبه منذ مدة ليست بالقصيرة، لكن استحقاقات منتخب العراق الأولمبي حالت دون ضمه للمنتخب الأول.ويمتلك اللاعب مع المنتخب العراقي الأولمبي 7 مباريات دولية، وسبق له أن مثل منتخبات الفئات العمرية في السويد في 7 مباريات.لا يقل مدافع فريق شباب شالكه الألماني، رومان دولاتشي، أهمية عن مواطنه وزميله يوسف الإمام، فهو الآخر يحظى باهتمام كبير جدًّا من كاساس، الذي يرى فيه مستقبل الدفاع العراقي.الخصائص الفنية لدولاتشي، استحوذت على اهتمام مدرب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، الذي قرر استدعاء اللاعب من منتخب شباب العراق، بعد مشاركته في كأس العالم بالأرجنتين 2023.دولاتشي يبلغ طوله 194 سم وبالإمكان استثماره جيدًا في مركز قلب الدفاع، حتى في ركنيات المنتخب العراقي، إذ يتقن اللاعب الكرات الرأسية بعد خبرة دولية اكتسبها مع ليوث الرافدين في 6 مباريات رسمية.منتظر محمد الملقب بـ"كنوش"، هو أكثر اللاعبين العراقيين تألقًا في قائمة المنتخب الأولمبي العراقي، إذ يقدم اللاعب مستويات كبيرة رفقة فريقه الإيراني، مس رفسنجان، في الدوري الإيراني الممتاز.تألق منتظر جاء استكمالاً لتألقه مع المنتخب الأولمبي العراقي في العديد من المناسبات، منها بطولة غرب آسيا العام الماضي بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة العام الماضي 2023. المستويات والأرقام تجعل اللاعب أقرب لكتيبة كاساس من أي وقت مضى، خاصة أن اللاعب خاض 22 مباراة مع المنتخب الأولمبي ومباراتين مع المنتخب الأول.تُوج منتظر بلقب غرب آسيا مع منتخب الشباب أيضًا، وستكون بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر هي الأخيرة للاعب مع المنتخب الأولمبي، إن لم يتمكن العراق من بلوغ الأولمبياد، كون اللاعب سيصبح عمره 24 عامًا في يونيو/ حزيران المقبل.يُعد مهاجم فريق إستريلا البرتغالي، علي الموسوي، أحد أبرز أهداف كاساس في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بقطر، بسبب إيجاده اللعب في جميع مراكز الهجوم.الموسوي ذو الـ22 عامًا، يتصاعد مستواه من مباراة إلى أخرى وخطه البياني مع المنتخب الأولمبي العراقي في ارتفاع مستمر، وقد أثبت جودة كبيرة مع ناديه البرتغالي.الموسوي سبق له تمثيل الأولمبي العراقي في 7 مباريات، سجل خلالها هدفين. وسيعول عليه المدرب راضي شنيشل في كأس آسيا كي يقود الهجوم العراقي نحو تسجيل الأهداف، وتعويض غياب المهاجم حسين لاوندي، الذي ستبعده الإصابة عن البطولة، ولذلك ستكون فرصة نجم إستريلا كبيرة ليظهر إمكاناته لكاساس.